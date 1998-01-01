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طرق لإنعاش الرومانسية فى علاقتك بزوجك

السبت 24 فبراير 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق لإنعاش الرومانسية فى علاقتك بزوجك



وكالات / سما /

قد تحتاج علاقتك الزوجيّةً إلى تحسينها وتطويرها بشكل مستمرّ بغية الحفاظ على وهجها وسلاستها. ولقد خصّصنا لك في هذا الموضوع مجموعة من النصائح التي ستفيدك حتماً في تحسين علاقتك بزوجك وحمايتها من الجفاء أو العقبات التي قد تهدّد إستقرارها مع الوقت.

نصائح "لإنعاش" الرومانسية في الحياة الزوجية

1- لتطوير علاقتك الزوجية وتحسينها بشكل ملموس حاولي قدر الإمكان تحسين عمليّة تواصلك مع زوجك وترسيخ أسس التفاهم بينكما. ويعتبر الإصغاء أساسياً في هذا السياق، مع ضرورة إعتمادك النقاش الموضوعي والهادئ لتقريب وجهات النظر المتباعدة.

2- لا تترددي أبداً في رسم حدود على مستوى علاقتك بزوجك تحفظ حقّ كلّ منكما بمساحة معيّنة من الحريّة والخصوصيّة. وتساهم هذه النقطة بتفادي العديد من المشاكل التي قد تنتج عن شعور كلّ منكما بقفدانه التام لحريّته بعد الزواج.

3- إستغلّي كلّ فرصة تسمح لك التقرّب من زوجك ولا تتأخري أبداً في مجاملته وإظهار مدى إهتمامك به، وإنتظري منه في المقابل إهتماماً زائداً. ويساعد ذلك على تحفيز شعور كلّ منكما بالراحة والأمان في العلاقة الزوجيّة وسيحسّنها كثيراً.

4- تشكّل العلاقة الجنسيّة الناجحة أحد أهمّ أركان العلاقة الزوجيّة السليمة، لذلك ننصحك بالحرص على تطويرها وتجديدها. ويمكنك ذلك من خلال القضاء على الروتين الذي قد يطال هذه العلاقة ويؤثّر سلبياً عليها. مع الإشارة هنا إلى دور الملاطفة والتقارب الجسدي في الحفاظ على الشغف في علاقتك الزوجيّة وجعلها أكثر متانة وعمقاً.

5- إبتعدي قدر المستطاع عن الإنفعالات والخطوات غير المدروسة أو المتسرّعة التي يمكن أن تقدمي عليها تجاه زوجك عند وقوع مشكلة بينكما فمن شأنها أن تؤذي علاقتكما. وننصحك هنا بالهدوء وأخذ الوقت الكافي للتفكير وإتخاذ المواقف والقرارات المناسبة التي تعبّرين من خلالها عن وجهة نظرك وتستوعبين رأي زوجك بعيداً عن الخلافات

#الرجل #المرأة

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