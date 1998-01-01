الكتلة الاسلامية بالزوايدة تنظم يوم تطوعي لتنظيف مستشفى شهداء الاقصى

الوسطى / سما /

نظمت الكتلة الإسلامية في منطقة الزوايدة وسط القطاع يوم تطوعي لتنظيف أقسام مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح ، حيث شارك باليوم التطوعي ما يزيد عن 40 مشارك من جميع المراحل، ووصف الأستاذ أحمد درويش القيادي في حركة حماس أن هذا النشاط يأتي في اطار خطة تقوم بها الكتلة في الزوايدة ومساهمةً مع ادارة المستشفى في تخفيف الأزمة المستمرة والتي تعاني منها المستشفيات في قطاع غزة.