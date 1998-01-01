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الكتلة الاسلامية بالزوايدة تنظم يوم تطوعي لتنظيف مستشفى شهداء الاقصى

السبت 24 فبراير 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



الوسطى / سما /

نظمت الكتلة الإسلامية في منطقة الزوايدة وسط القطاع يوم تطوعي لتنظيف أقسام مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح ، حيث شارك باليوم التطوعي ما يزيد عن 40 مشارك من جميع المراحل، ووصف الأستاذ أحمد درويش القيادي في حركة حماس أن هذا النشاط يأتي في اطار خطة تقوم بها الكتلة في الزوايدة ومساهمةً مع ادارة المستشفى في تخفيف الأزمة المستمرة والتي تعاني منها المستشفيات في قطاع غزة.

من جانبه عبر مسئول الكتلة الإسلامية بالزوايدة الأستاذ ياسر الديراوي عن هدف اليوم التطوعي الذي تم تنفيذ في ظل الأزمة التي يعيشها قطاع غزة عامة والتي تضررت منها المرافق الصحية خاصة  .موضحا أن الكتلة قامت بتنظيف ساحات وأقسام المستشفى وستقوم بذلك خلال الاسابيع القادمة على التوالي ، فيما دعا الديراوي حكومة رامي الحمد الله بتحمل المسئولية الكاملة عما تعانيه المستشفيات في القطاع وايجاد حل لانهاء تلك الازمة .

#الكتلة الاسلامية #شهداء الاقصى

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