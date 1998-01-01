محمد صلاح يحلم بتحقيق الدوري الإنجليزي مع ليفربول

وكالات / سما /

أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح على أنه يحلم بقيادة ليفربول للعودة إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مستقبلاً، ملمحاً إلى قراره بِـ البقاء مع الريدز خلال المواسم المقبلة في ظل الأخبار التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد وبارين ميونخ.

وظهر محمد صلاح في مقابلة مع شبكة “BBC” حيث تحدث عن أهدافه مع ليفربول قائلاً “جئت إلى هنا من أجل تحقيق الألقاب، إنه الهدف الذي أضعه لنفسي مع أني نادٍ أمثله والأمر مضاعف في ليفربول لأنه نادٍ يتمتع بتاريخ كبير مع الألقاب”.

وأضاف محمد صلاح قائلاً “أستطيع أن أؤكد للجماهير أننا نقدم أفضل ما لدينا من أجل محاولة الفوز بشيء ما مع هذا النادي، مر وقت طويل منذ آخر تتويج لِـ ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أحلم بتحقيق لقب البريمرليج وخاصة بقميص ليفربول”.

وواصل محمد صلاح حديثه قائلاً “من السهل اللعب رفقة لاعبين بالجودة المتواجدة في ليفربول، أنا أحاول دائماً تطوير نفسي والتحسن على جميع الأصعد، أفضل دائماً وضع نفسي تحت الضغط من أجل تقديم أفضل ما لدي، إذا نظرت إلي قبل 5 سنوات ستجدني تغيرت كلياً على الصعيدين البدني والذهني”.