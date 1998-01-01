قلقيلية: قيادة الأمن الوطني تكرم المتقاعدين العسكريين

قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية كرمت قيادة منطقة قلقيلية المتقاعدين العسكريين العاملين في المحافظة من مرتب الأمن الوطني، ضمن الدفعة الثانية لتقاعد العسكريين، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في قاعة أبو علي إياد في دار المحافظة.

وشارك في الحفل اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، والعميد ركن مهدي سرداح قائد منطقة قلقيلية وممثلي الأجهزة الأمنية، ونائب المحافظ العقيد حسام أبو حمدة، وممثلين عن الغرفة التجارية.

وخلال التكريم الذي بدأ بآيات عطرة من الذكر الحكيم والسلام الوطني أشاد المحافظ بعطاء المؤسسة الأمنية ومنتسبيها وحرصهم على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، مثمنا الجهود التي بذلها المكرمين في خدمة وطنهم وشعبهم، مشيرا إلى الهجمة الاحتلالية الشرسة على مدينتنا المقدسة الهادفة إلى تهويدها.

وأكد المحافظ على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن متمسكون بالثوابت الفلسطينية، ويجوبون العالم والمحافل الدولية من اجل إحقاق حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا دول العالم الحر إلى دعم الحق الفلسطيني والوقوف في وجه مخططات الاحتلال ومحاولاته المتكررة للسيطرة على المقدسات ونهب الأرض الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني الصهيوني.

وفي كلمته عن المتقاعدين العسكريين شكر الرائد متقاعد نضال قبعة القائمين على التكريم، معبرا عن فخره بالمؤسسة الأمنية ومنتسبيها، مؤكدا انه بالتقاعد لن تنتهي واجباتنا تجاه امتنا ووطننا، وسنبقى أوفياء للمشروع الوطني والثوابت الفلسطينية.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم المتقاعدين من مرتب الأمن الوطني العاملين في المحافظة والبالغ عددهم 24.