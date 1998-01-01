الوئام الخيرية تستقبل قيادة المستشفى الميداني الأردني

غزة / سما /

استقبلت جمعية الوئام الخيرية قيادة المستشفى الميداني الأردني في مقر الجمعية ـ شمال قطاع غزة، للاطلاع على آخر نشاطات الجمعية وتباحث سبل تطوير الأنشطة التي تقدمها الجمعية للأيتام والأسر الفقيرة في قطاع غزة.

بدوره ثمّن المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام الخيرية، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في دعم الشعب الفلسطيني ورعاية الأطفال الأيتام في قطاع غزة، مؤكداً على عراقة ومتانة العلاقات الفلسطينية الأردنية وأن الشعب الفلسطيني يقدّر دور المملكة الأردنية الهاشمية البارز قيادةً وشعباً في خدمة القضية الفلسطينية في كافة المجالات.

يذكر بأن الزيارة تخللها جولة ميدانية على مرافق الوئام وتم اطلاع الوفد على حداثة المرافق وأحدث الأنشطة التي يتم تقديمها للأطفال الأيتام والأسر الفقيرة في قطاع غزة.