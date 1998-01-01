حماس غاضبة من تحريض الجبير ضدها و تدعو لوضع حد لتصريحاته

غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض على الحركة ووصفه إياها "بالمتطرفة".

وقالت الحركة في تصريح لها اليوم إن "وصف الجبير لحماس بالمتطرفة يعد تضليلاً للرأي العام وتشويهاً لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة والذي لا يعكس مزاج الشعب السعودي ولا يتوافق مع مواقف المملكة المعلنة الداعمة للقضية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".

وأشارت الى أن" التصريحات من شأنها تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله" داعية إلى "وقف التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".