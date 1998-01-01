مصر تدعو لاجتماع وزاري عربي أوروبي عاجل في بروكسل

القاهرة /وكالات/

أعلنت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، عقد اجتماع عربي أوروبي على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الإثنين في بروكسل، لبحث تداعيات قرار واشنطن بشأن القدس، وسبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية ونظراءهم من دول في الاتحاد الأوروبي (لم تحددها)، على أن يعقد بمقر مفوضية الاتحاد بالعاصمة البلجيكية.

واللجنة الوزارية السداسية تتكون من وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وتشكلت اللجنة عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر / كانون الأول 2017 اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأمس الجمعة، كشف مسؤولان في إدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وعقبها بساعات، أعربت الخارجية الأمريكية عن "حماستها" تجاه نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو / أيار المقبل، تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو / أيار من كل عام، ذكرى النكبة التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم، فيما يحتفل الإسرائيليون بما يسمونه "عيد الاستقلال الـ 70" هذا العام.