تطبيق يتيح الاتصال الهاتفي في غياب الإشارة!

وكالات / سما /

في هذه الأجواء الجميلة يذهب كثيرون إلى التخييم في مناطق بعيدة، لكنهم قد يجدون صعوبة في إيجاد إشارة اتصال فيها، ما يجعلهم يشعرون بالغضب، ويتمنون وجود إشارة ولو لفترة قصيرة، وهذا ما قام به باحثون ألمان، بابتكار تطبيق باسم "سمارتر"، يتيح استخدام شريحة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" الموجودة في الهاتف الذكي للاتصال مع الأجهزة الأخرى الموجودة في المناطق المجاورة، التي تحتوي على التطبيق نفسه دون الحاجة إلى وجودة تغطية من شبكات الاتصالات.

ونجح الباحثون في تحقيق اتصال بين الأجهزة الذكية على بعد يتراوح بين 200 و250 متراً في الأماكن المفتوحة باستخدام التطبيق الجديدة. وبعد تحقيق الاتصال مع الجهاز الآخر الموجود على مسافة 200 متر لطلب المساعدة، يمكن لهذا الجهاز إجراء اتصال بالتقنية نفسها مع جهاز آخر على البعد نفسه، وهكذا حتى يتم الوصول إلى جهاز موجود في نطاق تغطية شبكات الاتصالات لطلب النجدة.

ويمكن استخدام التطبيق الجديد في مجموعة عديدة من الحالات، مثل انقطاع التيار الكهربائي أيضاً، أو التعرض إلى هجوم معلوماتي، أو كارثة طبيعية.

وقال البروفيسور ماتياس هوليك من الجامعة الفنية في مدينة دارمشتادت الألمانية: إن الكوارث والأزمات يمكن أن تقع في أي وقت وأي مكان، لذا يجب الاستعداد لها بصورة مناسبة. وجرى اختبار هذه التكنولوجيا الجديدة بنجاح في تجربة واسعة النطاق، لكن مازال هناك وقت طويل قبل أن تكون متاحة للاستخدام اليومي.

وأكد هوليك، أنه لسبب ما لم تدعم الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" والمستخدمة في التجربة، متطلبات هذا النوع من الاتصال بشكل تلقائي، وأضاف "اضطررنا إلى تعديلها فنياً، وإجراء تغييرات كبيرة عليها، وأن الأساس العلمي لهذه التكنولوجيا ثبتت صحته، والكرة الآن في ملعب منتجي الهواتف الذكية لكي يدعموها في أجهزتهم".