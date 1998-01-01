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مزايا تزيد "متعة" تطبيق فيسبوك ماسنجر

السبت 24 فبراير 2018 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزايا تزيد "متعة" تطبيق فيسبوك ماسنجر



وكالات / سما /

يوجد في تطبيق فيسبوك مسنجر العديد من المزايا والخصائص التي تتيح للمستخدم الاستمتاع أكثر بتلك المحادثات سواء كانت على الحاسوب أو على الهواتف الذكية.

وفيما يلي بعض النصائح التي تتيح لك ذلك:

فإذا أردت تغيير الاسم أو اللون أو الرموز التعبيرية خلال المحادثات فيسبوك مسنجر على الحاسوب، فيمكنك فعل الخطوات الآتية، وفقا لما وردت في "البوابة العربية للأخبار التقنية".

بداية توجه إلى موقع فيسبوك ثم افتح المحادثة التي تريد تخصيصها، بعد ذلك قم بالنقر على زر الإعدادات، وعندها ستظهر لك مجموعة من الخيارات، منها:

- تعديل الاسم: فبعد الدخول إلى خيار تعديل الكنيات ستظهر لك نافذة جديدة يمكنك من خلال تحديد الاسم الذي تريد تغييره، فقط قم بالنقر عليه وقم بكتابة الاسم الجديد، ثم قم بحفظه.

- تغيير اللون: يتم من خلال النقر على زر الخيارات ثم اختيار تغيير اللون لتظهر نافذة تحوي على مجموعة مختلفة من الألوان يمكن اختيار أحدها لتغيير لون المحادثة.

- تغيير رمز "أعجبني": انقر على الخيارات ثم قم باختيار فتح في مسنجر، بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة مسنجر الخاصة، بعدها قم بتحديد خيار تغيير الرمز التعبيري الموجود في الجانبي للشاشة أمامك، وعندها سوف تظهر لك بعد ذلك مجموعة من الرموز التعبيرية التي يمكنك الاختيار بينها.

حيل على الهاتف الذكي

بداية، افتح الدردشة التي تريد تحصيصها، ثم قم بالنقر على الزر الموجود في أعلى يسار الشاشة “إشارة التعجب ضمن الدائرة”، ثم قم باختيار اللون، حيث ستظهر لك نافذة تحوي على مجموعة مختلفة من الألوان يمكنك اختيار أحدها لتغيير لون المحادثة.

أما إذا كنت تريد تغيير الاسم يمكنك من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة فعل ذلك، وبدلًا من اختيار اللون قم باختيار الكنيات، حيث يمكنك تحديد الاسم الذي تريد تغييره، ثم حفظه.

وبالنسبة لتغيير الرموز التعبيرية يمكنك الضغط على خيار الرموز التعبيرية بعد الوصول إليه عن طريق ذات الإعدادات، بعد ذلك سوف تظهر لك بعد ذلك مجموعة من الرموز التعبيرية التي يمكنك الاختيار بينها، ودائما بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

#مزايا #فيسبوك

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