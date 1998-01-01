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استخراج 14 دودة من عين أمريكية!

السبت 24 فبراير 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
استخراج 14 دودة من عين أمريكية!



غرائب و عجائب

 اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.

تشير مجلة علوم الحياة في مقال لها إلى أن المواطنة الأمريكية آيبي بيكلي (26 سنة) اكتشفت عام 2016 عندما كانت تمارس هوايتها المفضلة- صيد الأسماك، في عينها دودة شفافة طولها 1.3 سم. وبعد صداع استمر أسبوعا واحمرار في العين راجعت المستشفى، حيث أخرج الأطباء من عينها خلال 20 يوما 14 دودة حليمية " Thelazia gulosa ". ويشير الأطباء إلى أن وجود هذه الديدان في عين الإنسان لفترة طويلة يؤدي إلى إصابة القرنية والعمى.

من جانبهم أعلن خبراء مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة، بأن الدودة الحليمية التي كانت سابقا تصيب الحيوانات مثل الكلاب والقطط والثعالب والأبقار يمكن أن تصيب الإنسان أيضا، ويعتقدون بأن هذه الدودة دخلت عين الفتاة الأمريكية بواسطة الذبابة الخريفية - Musca autumnalis التي تتغذى على الإفرازات حول عيون وأفواه وأنوف الحيوانات.

#عين #امريكية #دودة

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