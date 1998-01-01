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استدعاء "4" لاعبين من غزة للانضمام مع المنتخب الوطني

السبت 24 فبراير 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
استدعاء "4" لاعبين من غزة للانضمام مع المنتخب الوطني



غزة / سما /

غادرت بعثة المنتخب الفلسطيني، إلى العاصمة الأردنية "عمان" ومنها إلى الجزائر، استعدادا لملاقاة منتخب عمان يوم 27 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وضمّت القائمة التي استدعاها البوليفي خوليو سيزار مدرب "الوطني", 4 لاعبين غزيين هم: عبد اللطيف البهداري, ومحمود وادي, ومحمد بلح, ومحمد صالح, بالإضافة لـ20 لاعبا آخرين هم: توفيق علي, وخلدون الحلمان, ومصعب البطاط, وأحمد ماهر, وإسلام البطران, وفادي سلبيس, وأيمن خربط, ومحمد درويش, وسامح مراعبة, وحسام زيادة, وثائر الجبور, وتامر صيام, وليث خروب, وعدي خروب, ومحمد يامين, وغانم محاجنة, ورامي حمادة, ومهند فنون, وتامر صلاح, وعبد الله جابر.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر الجزائر لقاء وديا أمام "محاربي الصحراء" في السابع والعشرين من الشهر الجاري, على أن تغادر البعثة في أواخر الشهر إلى السعودية، لخوض معسكر آخر حتى 20 مارس, ثم مواجهة البحرين في 22 منه, قبل السفر إلى عمان لملاقاة منتخبها.

يشار إلى أن اللاعبين المحترفين أمثال وادي وبلح وآخرين سينضمون لـ"الوطني" بدءا من لقاء البحرين.

#لاعبين #المنتخب الوطني

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