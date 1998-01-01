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أوزيل يحرج فينغر أمام جمهور أرسنال

السبت 24 فبراير 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوزيل يحرج فينغر أمام جمهور أرسنال



وكالات / سما /

بات الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال, في موقف محرج مع جمهور الفريق، بعدما نشر لاعبه الألماني مسعود أوزيل، صورا له في تركيا، عقب غيابه عن مواجهة أوسترسوند السويدي (1-2) في الدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية, إن فينغر أكد أن أوزيل مصاب بإعياء شديد, ما جعله يغيب عن لقاء أوسترسوند, إلا أن الأخير أحرج مدربه ونشر له صورا في تركيا وأخرى بـ"لندن" برفقة الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي "الفيفا".

وتخطى أرسنال دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي, رغم خسارته مباراة الإياب أمام أوسترسوند (1-2), كونه تفوق ذهابا (3-0).

ويلتقي أرسنال مع ميلان في دور الـ16 من المسابقة، حيث ستقام مباراة الذهاب في ملعب "سان سيرو" بإيطاليا يوم 8 مارس، على أن تجري الإياب على ملعب "الإمارات" يوم 15 منه.

#أرسنال #أوزيل

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