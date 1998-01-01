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الكشف عن موعد عودة مانويل نوير للملاعب

السبت 24 فبراير 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد عودة مانويل نوير للملاعب



وكالات / سما /

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن الموعد المحدد لعودة مانويل نوير حارس بايرن ميونخ والمنتخب الألماني إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وتعرض نوير لإصابة بكسر في مشط القدم في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو يغيب عن بايرن ميونخ نظراً لخضوعه لعملية جراحية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نوير عاد للتدريبات الفردية بعد هذا الغياب الطويل كخطوة أولى من أجل استعادة لياقته البدنية والعودة للمشاركة في المباريات.

وأضاف التقرير أن مانويل نوير سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية على العشب ابتداءً من منصف شهر مارس القادم، على أن يشارك في المباريات بنهاية أبريل المقبل.

وسيكون أمام مانويل نوير شهر واحد فقط لكي يثبت أحقيته مع بايرن ميونخ ويستعيد مركزه الأساسي مع المنتخب الألماني قبل نهائيات كأس العالم 2018.

 

وهناك شكوك حول مشاركة مانويل نوير في نهائيات كأس العالم كونه غاب لفترة طويلة عن الملاعب، لاسيما وأن تير شتيجن حارس برشلونة يقدم أداء ملفت للغاية هذا الموسم.

#مانويل نوير

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