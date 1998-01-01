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سمح بالنشر.. القسام تروي قريبا تفاصيل عمليات "الثأر المقدس"

السبت 24 فبراير 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سمح بالنشر.. القسام تروي قريبا تفاصيل عمليات "الثأر المقدس"



غزة / سما /

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها ستعرض عبر حلقتين متتاليتين، بعض التفاصيل التي سمح بنشرها، والمتعلقة بعمليات الثأر المقدس التي قادها القائد الأسير حسن سلامة، ثأرا للشهيد المهندس يحيى عياش.

وأضافت الكتائب في تصريح صحفي عبر موقعها الإلكتروني: "بعد 22 عاماً يفتح الموقع الإلكتروني لكتائب القسام ملف عمليات الثأر المقدس ودور قادة وجنود القسام في تنفيذ المهمة".

وتابعت: "خلال الرواية المختصرة عن العمليات، سيتحدث الأسير القسامي القائد حسن سلامة عن حكاية القسام في عمليات الثأر، بدءاً من صدور الإشارة من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بالرد على اغتيال المهندس القائد يحيى عياش، ووصولاً إلى التنفيذ".

وبين الموقع الإلكتروني للقسام أن "الحكاية تبدأ بإصدار القرار مروراً بالاتصال بمجموعة القدس، ومن ثم دخول مجموعات القسام من قطاع غزة للداخل المحتل، ثم التواصل مع قادة القسام في الضفة، وما تلا ذلك من تجنيد الاستشهاديين وتجهيزهم، وانتهاءً بتنفيذ عمليات الثأر التي أقضّت مضاجع الأعداء، وأثلجت صدور المؤمنين".

كما ستكشف التفاصيل، وفقا للموقع، دور أبرز مهندسي كتائب القسام في تجهيز العبوات لعمليات الثأر المقدس، واللحظات الأخيرة التي عاشها القائد حسن سلامة رفقة الاستشهاديين الثلاثة قبل توجههم لتنفيذ العمليات.

يذكر أن عمليات الرد القسامي جاءت بعد استشهاد المهندس بأربعين يوماً في العام 1996م، وكانت باكورة الرد عملية الاستشهادي مجدي أبو وردة، إلى جانب الاستشهادي إبراهيم السراحنة في نفس اليوم، ولحقهما الاستشهادي رائد الشغنوبي، وقد أدّت هذه العمليات إلى مقتل نحو 46 إسرائيليا وجرح نحو 163 آخرين.

#القسام #عمليات #يحيى عياش

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