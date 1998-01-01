جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة: قرار نقل السفارة الأميركية مساس بهوية شعبنا ووجوده

السبت 24 فبراير 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: قرار نقل السفارة الأميركية مساس بهوية شعبنا ووجوده



رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن التصريحات الاميركية، التي يتم تناقلها بشأن نقل السفارة الاميركية الى مدينة القدس في شهر أيار المقبل، الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة، تشكل مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده، ومساسا مباشرا ومتعمدا بمشاعر أبناء شعبنا وامتنا العربية.

وشدد المحمود في بيان صحفي اليوم السبت، على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس الاميركي ترمب مرفوض ومدان، وهو يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين الانسانية والعالمية المتفق عليها .

وأضاف ان ما فعله ترمب هو قيامه بمنح مدينتنا العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين، لآخرين، في خطوة لم تحدث في التاريخ، إلا عبر عنجهية الاحتلال والاستعمار .

وجدد مطالبته دول العالم قاطبة برفض الخطوات الاميركية الاسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس للسلام، التي طرحها قبل أيام في مجلس الأمن الدولي، لأنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة.

ودعا إلى الإسراع في تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا البطل.

#الحكومة #نقل #السفارة الأميركية

أخبار ذات صلة

د. حسام زملط

د. حسام زملط ل"سما": قرار ترامب بعدم نقل السفارة الأميركية للقدس له ثلاثة دلالات

بردويل - ارشيف

البردويل : قرار الإدارة الامريكية حول القدس مساس بآية من آيات قراننا وخياراتنا مفتوحة

مصدر فلسطيني : تجميد نقل السفارة الأميركية إلى القدس

رويترز : مؤتمر باريس سيحذر ترامب من نقل السفارة الأميركية للقدس

مفتي القدس في مسجد التشريفات اليوم

مفتي فلسطين يحذر من التداعيات الخطيرة لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة الأميركية للقدس

صائب عريقت - ارشيفا

"التوصيات الفلسطينية" في حال نقل السفارة الأميركية : تغيير وظيفة السلطة والانتقال إلى الدولة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. اعترافات داعشي : قتلت 900 واغتصبت أكثر من 200

مشاهد مؤلمة في واقعة تعذيب جديدة بمدارس ليبيا (فيديو)

هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم

متبرع بتكاليف نقل السفارة الأمريكية للقدس يلقب بـ "ملك القمار"

النتائج الاولية لتشريح جثمان الشهيد السراديح : الاعدام برصاصة من مسافة صفر

طهران : قرارات هامة لانهاء الحرب اليمنية

داعية سعودي ينفي فتوى منسوبة له حول “إرضاع الكبير”

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي: دول تريد لغزة الانهيار ويحاربوننا محاربة شرسة و يلوم الرئيس عباس

المصالحة

وفد أمني مصري إلى غزة غدا الاحد لمتابعة اتفاق المصالحة

وفد حماس في القاهرة

مصدر معقبًا على شائعات الاقامة الجبرية: وفد حماس يلقى كل ترحيب في القاهرة

حماس- ارشيف

ضابط إسرائيلي: حماس تتجه لتصعيد تدريجي بطيء على الحدود

ترامب والرئيس عباس

ترامب: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر الصراعات تعقيدا في العالم

الاتصالات الفلسطينية