الحكومة: قرار نقل السفارة الأميركية مساس بهوية شعبنا ووجوده

رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن التصريحات الاميركية، التي يتم تناقلها بشأن نقل السفارة الاميركية الى مدينة القدس في شهر أيار المقبل، الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة، تشكل مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده، ومساسا مباشرا ومتعمدا بمشاعر أبناء شعبنا وامتنا العربية.

وشدد المحمود في بيان صحفي اليوم السبت، على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس الاميركي ترمب مرفوض ومدان، وهو يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين الانسانية والعالمية المتفق عليها .

وأضاف ان ما فعله ترمب هو قيامه بمنح مدينتنا العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين، لآخرين، في خطوة لم تحدث في التاريخ، إلا عبر عنجهية الاحتلال والاستعمار .

وجدد مطالبته دول العالم قاطبة برفض الخطوات الاميركية الاسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس للسلام، التي طرحها قبل أيام في مجلس الأمن الدولي، لأنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة.

ودعا إلى الإسراع في تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا البطل.