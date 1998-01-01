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ترامب يلتقي قادة السعودية وقطر والإمارات قريبا في واشنطن

السبت 24 فبراير 2018 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يلتقي قادة السعودية وقطر والإمارات قريبا في واشنطن



واشنطن / وكالات /

أعلن مسؤولون أمريكيون أن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين بواشنطن وسط جهود البيت الأبيض لحل الخلاف بين الجيران في الخليج.

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم السبت، أن مسؤولا أمريكيا كبيرا أكد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس وأبريل المقبلين.

وأوضح المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

وقال مسؤول أمريكي آخر: "نتطلع إلى حل الخلافات قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الاستراتيجية الأخرى مثل إيران".

هذا وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قد قطعت العلاقات التجارية والدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وإيران. فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن هذه الدول تريد تقييد سيادتها.

#ترامب #قادة #واشنطن

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