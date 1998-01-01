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متبرع بتكاليف نقل السفارة الأمريكية للقدس يلقب بـ "ملك القمار"

السبت 24 فبراير 2018 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متبرع بتكاليف نقل السفارة الأمريكية للقدس يلقب بـ "ملك القمار"



واشنطن / وكالات /

 قال أربعة مسؤولين إن البيت الأبيض يدرس قبول تبرع من ملياردير أميركي للمساعدة في تمويل نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن وزارة  الخارجية الأميركية تدرس ما "إذا كان من المفروض قبول الأموال التي اقترح شيلدون أديلسون، مالك عدد من الكازينوهات، أن يقدمها لتمويل نقل السفارة".

ويعتبر أديلسون المعروف بـ"ملك القمار" أحد أكبر المانحين للحزب الجمهوري، كما أنه من مؤيدي نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وتواصل واشنطن البحث عن الموقع "الأمثل" للسفارة، حسب "ذا تايمز"، التي قالت إن السفير وعدد قليل من الموظفين سيتخذون من مقر صغير في حي أرنونا بالقدس مكتبا لهم إلى غاية بناء مقر السفارة. وسيبقى معظم موظفي السفارة في تل أبيب.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفتح سفارة جديدة لها بالقدس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

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