جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو ردينة: الخطوات الاحادية لن تعطي شرعية لأحد

الجمعة 23 فبراير 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ردينة: الخطوات الاحادية لن تعطي شرعية لأحد



رام الله / سما /

تعقيبا على قرار الولايات المتحدة الاميركية بنقل سفارتها الى القدس في شهر أيار المقبل، قال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن اَي خطوة احادية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد.

وأضاف، ان خطاب الرئيس امام مجلس الأمن الدولي قبل ايّام المستند على الشرعية الدولية، هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد ابو ردينة، ان اَي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية، ستعرقل اَي جهد لتحقيق اَي تسوية في المنطقة، وستخلق مناخات سلبية وضارة.

وختم الناطق الرسمي بالقول، "إن تحقيق السلام  الشامل والعادل، يقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على  حدود العام 1967."

وكان مسؤول أميركي قد قال لوكالة رويترز اليوم الجمعة، "إن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في مايو "أيار".

#ابو ردينة #القدس #السفارة الامريكية

أخبار ذات صلة

ازمة كهرباء غزة

ثابت : توقف كامل لمولدات محطة الكهرباء بغزة والمحطة تعطي حاليا صفر ميجاوات

عزام الاحمد- ارشيف

الأحمد: سلاح حماس شأن فلسطيني لا يحق لأحد التدخل به

حكومة التوافق -ارشيفية

الحكومة :مزيد من الخطوات العقابية حال عدم استجابة حماس لمبادرة الرئيس

اسماعيل هنية

هنية :لا يحق لأحد ان يمس قوت العائلات وقطع الرواتب خطوة خطيرة سياسيا

حمزة ابو شنب- ارشيف

أبو شنب لـ" سما": كان بامكان الرئيس أن يعلن في خطابه تراجعه عن الخطوات التى اتخذها ضد غزة

حمزة ابو شنب

أبو شنب " لسمـا": غزة ستشهد مزيداً من الخطوات التصعيدية ولا صفقة تبادل للأسرى قريباً

الأكثر قراءة اليوم

دخول شاحنات من الوقود والخضار المصري الى غزة عبر معبر رفح

﻿سيناء: أزمة الغذاء تتفاقم والجيش المصري يعلن المزيد من الخسائر

العمادي :قطر تساعد اسرائيل على تجنب الحرب واستجابت لطلبها بطرد العاروري

الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وينشر مزيد من القوات

الرئيس: اجريت فحوصات طبية والنتائج مطمئنة ويؤكد وجود التفاف دولي حول خطته

اسعار العملات مقابل الشيكل

مشاهد مؤلمة في واقعة تعذيب جديدة بمدارس ليبيا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الجبير

الجبير: وقف تمويل قطر لحماس "المتطرفة" سمح للحكومة بالسيطرة على غزة

سفارة اميركا - ارشيف

هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم

الشهيد السراديح - ارشيف

النتائج الاولية لتشريح جثمان الشهيد السراديح : الاعدام من مسافة صفر

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف:الجهاد يزداد قوة والمتطرفون قد يتسلمون الحكم بدلا عن حماس

غزة -ارشيفية

صحيفة: القاهرة لتخفيف الحصار عن غزة بموافقة اسرائيل ... ولو غضِب عباس

الاتصالات الفلسطينية