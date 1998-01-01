عريقات: اختيار ذكرى النكبة لنقل السفارة للقدس استفزاز للعرب والمسلمين

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إن قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة لاستفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين في اختيار هذا الموعد، الأمر الذى ندينه بأشد العبارات".

وأضاف عريقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، تعقيبا على قرار إدارة الرئيس الأميركي ترمب نقل السفارة الأميركية للقدس بمنتصف شهر أيار المقبل، أن هذا "يؤكد أن الإدارة الأميركية قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام، لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".