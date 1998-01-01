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الجبهة الديمقراطية في ابوديس تحيي انطلاقتها التاسعة والأربعين

الجمعة 23 فبراير 2018 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قلعتها الحمراء ابوديس شرق العاصمة القدس،  ذكرى انطلاقتها التاسعة والأربعين التي تصادف في الثاني والعشرين من شهر شباط،  من خلال تنظيمها لمسيرة ملثمين مزدانة بالأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة الديمقراطية وصور الشهداء.

وانطلقت فعاليات المسيرة من أمام مسجد صلاح الدين الأيوبي، تقدمها صف من كوادر وقيادة الجبهة الديمقراطية، وجابت المسيرة كافة شوارع البلدة وهي تهتف للشهداء والأسرى، وتمجد نضالات شعبنا.

وفي كلمتها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على استمرار المقاومة والنضال حتى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما ودعت الجبهة الى ضرورة طي صفحة الانقسام وتعزيز الصمود لأبناء شعبنا من اجل خلق أرضية نضالية قادرة على كسر شوكة الاحتلال وكنسه عن أرضنا، وطالبت الجبهة الديمقراطية بضرورة وقف كافة إشكال التنسيق الأمني واللقاءات التي تتعارض والموقف المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

#الجبهة الديمقراطية

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