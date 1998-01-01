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للمرة الأولى..."سناب شات" ينسخ ميزة "إنستغرام"

الجمعة 23 فبراير 2018 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى..."سناب شات" ينسخ ميزة "إنستغرام"



وكالات / سما /

أعلن تطبيق التواصل المرئي "سناب شات" اليوم ميزات جديدة بينها ملصقات الصور المتحركة gif، وهي نفس الخدمة التي أطلقها تطبيق "إنستغرام" قبل شهر فقط، ما يعني أنها المرة الأولى التي يستنسخ فيها التطبيق الأصفر منافِسه الأبرز، الذي لطالما استنسخ منه الكثير من ميزاته.

ومن أجل استخدام هذه الميزة، يكفي تحديد رمز ملصق من شاشة التحرير، ثم النقر على البحث لإظهار قائمة من ملصقات GIPHY، وتعمل هذه الميزة الجديدة تماماً مثل الملصقات ثابتة، كما يمكن وضعها على الأجسام المتحركة في مقاطع الفيديو، بحسب موقع "ذا نيكست ويب" التقني.

وتبدو هذه الميزة الجديدة كجزء من محاولات إصلاح سمعة التطبيق الأصفر الذي يوصف بالصعوبة وعدم الوضوح، خصوصاً بعد تعديلات جذرية على التصميم تسببت في غضب عالمي، واعتبره مستخدمون فوضى غير مفهومة.

وتعرض التطبيق الأصفر لعمليات نسخ ممنهجة ومتكررة من منافسيه، وعلى رأسهم تطبيق "إنستغرام" الذي أطلق خدمة القصص وحصد جمهوراً أكبر بكثير من صاحب الميزة الأصلي، كما أخذ "فيسبوك" نفس الميزة وجعل واجهة الكاميرا في "ماسينجر" مطابقة لواجهة "سناب شات"، ونسخ فكرة الرسائل المتلاشية كذلك.

#سناب شات #إنستغرام

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