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ميسي يطمح إلى تكرار ما فعله في ستامفورد بريدج أمام جيرونا

الجمعة 23 فبراير 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يطمح إلى تكرار ما فعله في ستامفورد بريدج أمام جيرونا



وكالات / سما /

استطاع ليونيل ميسي نجم برشلونة التسجيل في العديد من الفرق على مدار السنوات الـ 14 التي لعبها على المستوى الاحترافي، إلا أن هناك بعض الفرق التي لم تنضم بعد إلى قائمة ضحايا البرغوث الأرجنتيني.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في كسر عقدة عدم التسجيل ضد تشيلسي الإنجليزي في 8 مباريات سابقة الثلاثاء الماضي، بتسجيل هدف ثمين جداً على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البرازيلي ويليان قد تقدم بالهدف الأول لمصلحة البلوز من تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات تمكن من إدراك التعادل لفائدة البلوجرانا من تمريرة عبقرية من جانب الساحر الإسباني أندريس إنييستا، مستغلاً خطأ دفاعياً قاتلاً من جانب الفريق اللندني.

ويطمح أبو تياجو إلى تكرار ما فعله في لندن أمام جيرونا في لقاء الغد لحساب الجولة 25 من الدوري الإسباني، حيث فشل ليو في التسجيل في مباراة الدور الأول ضد فريق الإقليم الكتلوني بسبب المراقبة اللصيقة في كل أرجاء الملعب التي فُرضت عليه من جانب اللاعب مافيو، والتي وإن نجحت في حرمان ميسي من التسجيل، إلا أنها لم تمنع فوز البرسا بهذه المباراة.

#ميسي #جيرونا

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