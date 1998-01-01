إيمري يثير الشكوك حول جاهزية نيمار قبل موقعة ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه غير قادر على تحديد ما إذا كان يمكنه الاعتماد على نيمار دا سيلفا نجم الفريق في مواجهة مرسيليا غداً –الأحد- ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

المدرب الإسباني تحدث خلال مؤتمر صحفي قائلاً “نيمار مريض. آمل أن يكون في حالة جيدة بما فيه الكفاية غداً ليتدرب ويلعب يوم الأحد”.

وأضاف “أنا لستُ طبيباً، الطبيب قال لي أن نيمار كان مريضاً. لقد كان شيئاً مثلما عانى منه لاس ديارا أمس، لم تكن إصابة ولكنه التهاب المعدة وبعض الحمى”.

وتطرق صاحب الـ 46 عاماً للحديث عن مبارتي مرسيليا المتتاليتين في الدوري ثم كأس فرنسا على ملعب حديقة الأمراء، قبل أقل من أسبوعين على موقعة ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فقال “إنهما تحضير جيد لاستقبال الميرينجي. عندما ألعب على ملعبي، أكون دائماً هادئاً. أفضل دائماً اللعب على ملعبي”.

وتابع “نحن في لحظة حاسمة لكثير من الأشياء، سوف نلعب مباراتين في حديقة الأمراء ضد مرسيليا وأمام ريال مدريد ونطلب من الجماهير أن تكون مع الفريق في الإستاد حتى يجد الخصوم صعوبة في اللعب”.