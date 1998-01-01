ستيرلنج يضع جوارديولا في ورطة قبل نهائي الكأس أمام آرسنال

وكالات / سما /

صرح الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأنه يشك حول لحاق نجمه رحيم ستيرلنج بلقاء السكاي بلوز المنتظر أمام آرسنال بنهائي كأس الرابطة “كاراباو”.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي بمنافسه آرسنال مساء الأحد المقبل، ضمن نهائي كأس “كاراباو”، ويرغب متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “السيتي” في محو ما حدث في لقاء ويجان الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان رحيم ستيرلنج قد غاب عن مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ويجان، والذي خسره السيتي بهدف نظيف، ليودع البطولة في أدوارها الأولى.

وتحدث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مانشستر سيتي وآرسنال مساء يوم الأحد قائلاً “ستيرلنج لديه مشكلة عضلية، ولا أعلم هل بمقدوره أن يشارك في لقاء نهائي الكأس أم لا”.

وحين سئل عن حالة جابرييل جيسوس، وموقفه من المشاركة، رد قائلاً “سنرى في الغد هل يقدر على المشاركة أم لا، هذا هو التدريب الثالث له مع الفريق، والأمور تسير بشكل جيد”.

الجدير بالذكر أن رحيم ستيرلنج صاحب الـ23 عام يعتبر من أفضل لاعبي مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 36 لقاء، ونجح في إحراز 20 هدفًا وصنع 10 آخرين.