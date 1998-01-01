الدوري الإسباني يشهد “حداداً” بعد وفاة شرطي باسكي

وكالات / سما /

طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من جميع الأندية الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات التي ستقام خلال الأيام الثلاثة القادمة حداداً على الشرطي الباسكي الذي توفي خلال اشتباكات وقعت مع بعض المشجعين مساء أمس الخميس.

وتوفي الشرطي الباسكي إثر أزمة قلبية خلال محاولته فض اشتباكات وقعت بين مشجعي أتلتيك بلباو وسبارتاك موسكو الروسي قبل مواجهة الفريقين في إياب الدور 32 من بطولة الدوري الأوروبي التي جرت أمس على ملعب سان ماميس.

وبالاضافة الى ذلك، فقد ندد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس بهذه الحوادث ، قبل أن يشدد أيضاً على رغبته في مواصلة العمل للقضاء على العنف في كرة القدم ، في حين قدم تعازيه لاقرباء واصدقاء الشرطي.

وسيجري الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني التي تختتم يوم الاثنين المقبل ، بالإضافة للوقوف لمدة دقيقة في الجولة الثامنة والعشرين من دوري الدرجة الثانية الإسباني.