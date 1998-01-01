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صعود "8" أندية للمربع الذهبي ببطولة الناشئين

الجمعة 23 فبراير 2018 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صعود "8" أندية للمربع الذهبي ببطولة الناشئين



غزة / سما /

تأهلت أندية خدمات جباليا والهلال واتحاد الشجاعية والصداقة وأهلي النصيرات وخدمات المغازي وشباب رفح وخدمات رفح إلى الدور نصف النهائي من بطولة الناشئين مواليد 2001 فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وفاز خدمات جباليا على خدمات الشاطئ (5-1), والهلال على الجزيرة (3-0), والشجاعية على الشمس (2-0), والصداقة على غزة الرياضي بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0), ضمن فرع "غزة والشمال".

كما تفوق أهلي النصيرات على خدمات خانيونس (3-0), وبنفس النتيجة انتصر خدمات المغازي على شباب الزوايدة, وتخطى شباب رفح نظيره شباب خانيونس بركلات الترجيح (4-2), بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1), على غرار خدمات رفح الفائز على خدمات النصيرات بركلات الترجيح (3-2), بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0), ضمن فرع "الوسطى والجنوب".

#بطولة الناشئين

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