الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يلتقي مدير المشاريع في مكتب KFW برام الله

رام الله / سما /

التقى وفد من الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى بالألماني ماتياس مدير المشاريع في مكتب KFW برام الله, وذلك مساء الخميس 22-2-2018 في ملعب اليرموك.

بحضور أ. تامر العبسي عضو الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى, ومحمد مبروك عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد وإبراهيم أبو حصيرة مدرب المنتخب الوطني, ورجل الاعمال نبيل أبو معيلق رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على مشروع مضمار ملعب اليرموك, وعدد من المسئولين في الـ UNDP.

ونقل أ. "العبسي" شكر وتحيات الأسرة الرياضية بقيادة اللواء جبريل الرجوب ورياضة ألعاب القوى برئاسة الدكتور مازن الخطيب إلى دولة ألمانيا على دعمهم للمشروع منالصندوق الألماني للتنمية.

وقدم أ. "العبسي" شرحاً مفصلاً عن مضمار ملعب اليرموك وأهميته كأول مضمار يقام في محافظات قطاع غزة, وبين أن فلسطين لديها العديد من الابطال في لعبة ألعاب القوى ولكن عدم توفر البنية التحتية للتدريب تحد من تطوير اللعبة.

وعبر "ماتياس" عن سعادته بزيارة ملعب اليرموك ومتابعة سير العمل في المضمار, متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح للرياضة الفلسطينية ولرياضة ألعاب القوى خاصة, مشيراً أن دعم البنية التحتية للمشاريع الرياضية سيستمر.

وشكر "ماتياس" في ختام زيارته الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى على جهوده من أجل تطوير اللعبة وحرصه على تطوير البنية التحتية لرياضة ألعاب القوى.