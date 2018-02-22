الرياضة المدرسية في قلقيلية تختتم بطولة العاب القوى للمرحلة لثانوية

قلقيلية / سما /

تحت رعاية نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم / قلقيلية أقيمت يوم أمس الخميس الموافق بطولة العاب القوى للمرحلة الثانوية لمدارس الذكور في مديرية قلقيلية على ملاعب مدرسة كفر لاقف الثانوية المختلطة في المحافظة . وجاءت هذه البطولة ضمن خطة الأنشطة الرياضية للمديرية و التي أعدت لتكون مواكبة لخطة الإدارة العامة للنشاطات الطلابية قسم النشاط الرياضي. وقالت نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم / قلقيلية أن انطلاق هذه البطولة يأتي ضمن خطة الأنشطة الرياضية للمديرية و تأتي بهدف اختيار منتخب للمشاركة في البطولة المركزية والتي ستقام في موعد لاحق. وشكرت عودة كافة القائمين على هذا الفعالية الرياضية للمدارس الثانوية المشاركة وخصت بالذكر مدرسة كفر لاقف الثانوية المختلطة في المحافظة التي استضافت البطولة بمديرها الأستاذ أيمن مجد والهيئة التدريسية بالمدرسة.

وقد شارك في البطولة عدد كبير من مدارس الذكور في المحافظة بلغت ستة عشرة مدرسة ، وقد تنوعت البطولة بعدة العاب منها رمي الجلة ورمي القرص والوثب العالي والوثب الثلاثي وسباق أل ( 100 متر ) وسباق أل ( 1500 متر) واستمرت البطولة ساعات طويلة للانتهاء منها. وبعد الانتهاء من احتساب النقاط للمدارس المشاركة فقد فازت مدرسة ذكور حجه الثانوية بالمركز الأول وجاءت المدرسة السعدية الثانوية - قلقيلية بالمركز الثاني فيما جاء مدرسة ذكور اماتين الثانوية بالمركز الثالث وكانت نتائج الألعاب كافة على النحو التالي:

الوثب العالي:

1- المركز الأول فاز به الطالب احمد معتصم من مدرسة ذكور السعدية الثانوية.

2- المركز الثاني فاز به الطالب يزيد عبد الحفيظ من مدرسة ذكور السعدية الثانوية.

سباق مسافة أل ( 1500 متر )

1- المركز الأول فاز به الطالب رشيد شواهنه من مدرسة ذكور كفر ثلث الثانوية.

2- المركز الثاني فاز به الطالب فارش شاهر من مدرسة ذكور حجه الثانوية.

دفع الجلة:

1- المركز الأول فاز به الطالب عبد الفتاح امجد من مدرسة ذكور السعدية الثانوية.

2- المركز الثاني فاز به الطالب محمود رياض من مدرسة ذكور اماتين الثانوية.

الوثب الثلاثي:

1- المركز الأول فاز به الطالب همام زياد من مدرسة ذكور اماتين الثانوية.

2- المركز الثاني فاز به الطالب مؤمن إبراهيم من مدرسة ذكور عبد الرحيم عمر الثانوية / جيوس.

الوثب الطويل:

1- المركز الأول فاز به الطالب نوح وجيه من مدرسة فرعتا الأساسية المختلطة.

2- المركز الثاني فاز به الطالب أمير أيمن من مدرسة ذكور السعدية الثانوية.

سباق أل ( 100 متر ):

1- المركز الأول فاز به الطالب زكي محمد من مدرسة حجه الثانوية.

2- المركز الثاني فاز به الطالب محمد عادل من مدرسة ذكور رأس عطية الثانوية.

رمي القرص:

1- المركز الأول فاز به الطالب سيف الدين محمود من مدرسة ذكور جيت الثانوية.

2- المركز الثاني فاز به الطالب عميد صالح من مدرسة ذكور عزون الثانوية. علماً بأنهما سيشاركان في نادي الموهوبين استعداداً للمشاركة في الأسبوع الأولمبي الفلسطيني الرابع.

حكم البطولة الأساتذة: نبيل عودة ، فتحي نوفل ، بهاء عودة ،علاء عدوان ، فادي منصور ، علي نوفل ، مراد صوان ، محمد فائد ، هشام طاهر والمشرف العام الأستاذ احمد خالد مشرف النشاط الرياضي بالمديرية.

وأثنى احمد خالد مشرف النشاط الرياضي بالمديرية على مستوى الطلبة المشاركين بالبطولة وقال إن الاستعداد الجيد وحب التعاون والعمل الجماعي كفيل بإنجاح أي هدف يتم وضعه ، وان هناك ارقاماً جديدة قد تساعدنا في الحصول على نتائج جيدة في الأسبوع الرياضي الأولمبي الفلسطيني الرابع والذي سيقام مع نهاية الفصل الدراسي الثاني. وشكر مدير المدرسة المربي الفاضل أيمن مجد وكلك أعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة على حسن الضيافة والترتيب، وكذلك كافة الأساتذة الذي ساهموا بإنجاح البطولة.

من ناحيته أكد معاذ نزال رئيس قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية أن المشاركة الكبيرة في هذه الفعالية قد جعلت منافسة رياضية بين جميع الطلاب المشاركين بالبطولة ، وشكر جميع من ساهم بإنجاح هذه البطولة متمنياً ن جميع الطلبة الذين فازوا في كل لعبة التدريب الجيد والتحضير مع مدربيهم ومعلميهم استعداداً للأسبوع الأولمبي الفلسطيني الرابع لكي تكون قلقيلية منافسه حقيقة في هذه الألعاب والحصول على ألقاب جديدة.