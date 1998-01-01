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شرطة رام الله تنظم حملة للتبرع بالدم

الجمعة 23 فبراير 2018 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظمت شرطة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "الحملة الوطنية للتبرع بالدم من أجل القدس في محافظة رام الله والبيرة".

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العقيد حقوقي خالد التميمي، ونائبه العقيد باسم جبارة وبمشاركه عدد من ضباط وأفراد شرطة المحافظة، توافدوا على بنك الدم في مدينة رام الله، حيث تم أجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة لهم وبعدها تبرعوا بالدم لصالح بنك الدم لاستفادة المواطنين الذين يعانون من الامراض وللعمليات الجراحية أو غسيل الكلى وللاحتياجات الاخرى  .

وأكد العقيد التميمي، أن الشرطة تحرص دائما على تقديم العون والمساعدة للمواطنين في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالتبرع بالدم للمرضى، مؤكدا أن الشرطة هي دائما سند لكل المجتمع الفلسطيني بكل احتياجاته، بالإضافة إلي مهمتها في حفظ الأمن وتوفير الأمان والنظام العام والدفاع عن حقوق المواطن والحفاظ على حياته وممتلكاته.

#الشرطة #تبرع #الدم

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