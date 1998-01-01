هكذا علق نتنياهو على نبأ نقل واشنطن سفارتها أيار المقبل

القدس المحتلة / سما /

تعقيبا على ما أبلغ به مسؤول أمريكي وكالة رويترز من أن واشنطن بصدد نقل سفارتها للقدس المحتلة في أيار/ مايو القادم، قال مصدر بالحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتصال مع الحكومة الأمريكية وسوف يرد إذا صدر إعلان أمريكي بخصوص النقل المزمع للسفارة إلى القدس.



وبهذا القرار - حال تنفيذه الفعلي - يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفى بوعده الانتخابي لليهود، خاصة وأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، "أيباك" دعمت الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية كما ساعدته في الوصول إلى السلطة.

من جانهب أشاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الذكرى الـ70 لاعلان دولة إسرائيل.

واشاد كاتس، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، في تدوينة على "تويتر" بقرار ترامب الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الذكرى الـ70 لاعلان دولة إسرائيل.

وقال كاتس: "لا توجد منحة أعظم من نقل السفارة إلى القدس"، مضيفا: "إنها خطوة صائبة جدا تستحق شكر صديقنا ترامب".