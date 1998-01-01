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الجبير: وقف تمويل قطر لحماس "المتطرفة" سمح للحكومة بالسيطرة على غزة

الجمعة 23 فبراير 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبير: وقف تمويل قطر لحماس "المتطرفة" سمح للحكومة بالسيطرة على غزة



الرياض / وكالات /

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن وقف تمويل دولة قطر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سمح للحكومة الفلسطينية بالسيطرة على قطاع غزة، واصفًا حماس بـ"المتطرفة" بعد وصفها بـ"الإرهابية" مؤخرًا.

وأضاف الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوربي في بروكسل في 18 فبراير الجاري أن "ما لا ترونه هو الوجه المظلم لقطر، عبر سماحها للمنظمات المتطرفة بجمع الأموال ونشر الكراهية".

وتابع "هذا كله غير مقبول ومحاولة تقويض البلدان المجاورة. فما نقوله لأصدقائنا القطرين أنه عليهم وضع حد لذلك، لكي يكون هناك علاقات طبيعية معهم".

وذكر أن "قطر وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لوقف تمويل التطرف ولم يطبقوا أي منها".

وقال: قطر اوقفت  تمويل النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وحماس ما سمح للحكومة الفلسطينية أن تسيطر على قطاع غزة.

ورأى الجبير أن "هذه خطوة إيجابية نريد خطوات أخرى تقوم بها قطر من أجل أن تعود العلاقات".

وكان وزير الخارجية السعودي قال في 6 يونيو الماضي إن "الكيل قد طفح من سياسات قطر، وإن عليها وقف دعمها لجماعات كحماس والإخوان"، معتبرًا أن الهدف من قطع العلاقات مع قطر ليس الإضرار بالدوحة.

وفي حينها، استهجنت حماس ما صدر عن الجبير من تصريحات تُحرض عليها، مؤكدة أنها غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال.

#الجبير #حماس #قطر

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