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حماس: إعلان واشنطن قرب طرح خطتها للسلام "ليس له قيمة"

الجمعة 23 فبراير 2018 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إعلان واشنطن قرب طرح خطتها للسلام "ليس له قيمة"



غزة / سما /

 اعتبرت حركة "حماس" اليوم الجمعة، أنّ إعلان الإدارة الأمريكية قرب طرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل "ليس له قيمة".

وقال إسماعيل رضوان القيادي في الحركة في بيان، إن "الإعلان الأمريكي عن طرح خطة السلام قريباً ليس له قيمة لأن الشعب الفلسطيني يرفض الخطة ولن يسمح بتمريرها".

يأتي ذلك فيما تظاهر مئات الفلسطينيين بدعوة من حماس في وسط قطاع غزة نصرة للقدس، ورفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وقال رضوان خلال التظاهرة "إن أرض فلسطين والقدس وعد إلهي لن يبدده قرارات ولا وعود أمريكية ولا غطرسة إسرائيلية".

وأكد رضوان على التمسك الفلسطيني بالقدس "عاصمة فلسطين الموحدة لا شرقية وغربية وكل ما يقوم به الاحتلال من غطرسة، وعربدة في أراضينا المحتلة، لن يمر دون حساب".

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت أمس أن اقتراح واشنطن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين "اكتمل تقريبا".

وطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، خطة لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018 بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

#حماس #واشنطن #سلام

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