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هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم

الجمعة 23 فبراير 2018 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة هارتس العبرية اليوم الجمعة إنّ السفارة الأمريكية ستنقل إلى القدس في الرابع عشر من مايو القادم من العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر اميريكية قولها أنّ الولايات المتحدة ستنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 من مايو القادم بمناسبة عيد "الاستقلال" ال 70 لإسرائيل.

ومن جهته أكد باراك رافيد كبير الدبلوماسيين في القناة العاشرة العبرية" ان مسؤولين اميركيين واسرائيليين أبلغونى بأن السفاره الأمريكية ستنقل للقدس المحتلة يوم إعلان دولة الإحتلال وفى نفس اليوم الذى إعترفت فيه أمريكا بإسرائيل وهو يوم 14/5 القادم".

وقال : 

1.  السفارة ستفتح في اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل استقلالها في 1948 واليوم الذي اعترف الرئيس هاري ترومان دوله إسرائيل

2. خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي ، قال نائب الرئيس مايك بنس ان السفارة ستنتقل إلى القدس بنهاية 2019

3. في المرحلة الاولي ، ستفتتح "سفارة مؤقته" في المرفق القنصلي في حي اررونا في القدس الغربية الذي يتعامل مع التأشيرات وجوازات السفر. سينتقل مكتب السفير إلى المبني ، سيعمل السفير دافيد فريدمان من هناك مع عدد صغير من الموظفين

4. سيغير المرفق القنصلي اسمه إلى السفارة الأمريكية سيكون المبني الواقع في حي ارنولنا سفارة مؤقته سيتحدد موقع السفارة الدائم في مرحله لاحقه.

5.  تم اخطار موظفي المرفق القنصلي في القدس اليوم بأنه ابتداء من 14 أيار/مايو سيصبحون موظفي السفارة الامريكيه في القدس. سيواصل القسم القنصلي العمل في سفارة القدس وخدماته لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين

6. سيبقي مقر أقامه السفير الأمريكي الآن في هرتزليا ، وهي مدينه تقع شمال تل ابيب. سيعمل السفير فريدمان من مكتبه في القدس ومن مكتبه في تل ابيب حسب الحاجة. ستصبح السفارة في تل ابيب "فرعا" للسفارة في القدس

7. وفي المرحلة الثانية ، سيتم توسيع السفارة المؤقتة في القدس سينتقل بعض الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في تل ابيب إلى القدس

8.  وفي المرحلة الثالثة ، سيتم تحديد موقع دائم للسفارة. سيكون بناء السفارة الدائمة عمليه طويلة ، سينتقل باقي الموظفين من تل ابيب إلى القدس فقط عندما تنتهي

9. القنصلية الامريكيه في شارع اغرون في القدس ، الذي يتعامل مع العلاقات مع الفلسطينيين ، وسوف تستمر في العمل علي النحو المعتاد. نهاية

#سفارة اميركا #القدس #اميركا #اسرائيل

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