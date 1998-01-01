جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النتائج الاولية لتشريح جثمان الشهيد السراديح : الاعدام من مسافة صفر

الجمعة 23 فبراير 2018 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتائج الاولية لتشريح جثمان الشهيد السراديح : الاعدام من مسافة صفر



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على لسان الطبيب الفلسطيني ريان العلي والذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح (33عاما)، أن الشهيد قتل برصاصة في اسفل البطن اطلقت عليه من مسافة صفر.

وأضافت الهيئة في تقرير صادر عنها عصر الجمعة، أن نتائج التشريح تفيد أن الشهيد السراديح قتل برصاصة اطلقت عليه من مسافة صفر في منطقة اسفل البطن، أدت الى نزيف دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد "الحرقفي الأيمن"، وخرجت من الظهر.

وأوضحت الهيئة، أن عملية التشريح كشفت عن إصابة الشهيد بكسور في منطقة الحوض، واصابته بكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.

وقالت الهيئة، أن عملية تشريح جثمان الشهيد جرت ظهر اليوم، في معهد الطب العدلي (ابو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي، والذي تم إختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل الفلسطينية، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الاحتلال لم يحدد أي وقت لتسليم جثمان الشهيد السراديح.وأكد قراقع، على أن الشهيد الأسير ياسين السراديح قد أعدم ميدانيا، وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل العمد برصاصة من مسافة صفر، والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال فجر أمس خلال اعتقاله، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه، وتصفيته.

وأكد قراقع، أن نتائج التشريح تفند الرواية والإدعاء الإسرائيلي بأن الشهيد توفي نتيجة استنشاقه الغاز.واعتبر قراقع ان هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015.

ودعا الى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبح نهجا وجزءا من السياسة الإسرائيلية المتعمدة، وان الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله، وتحييده بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وضربه بصورة وحشية أدت الى كسر الحوض واصابته برضوض في مختلف انحاء جسده، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرا على جنود الاحتلال.

#الشهيد #السراديح #اعدام

أخبار ذات صلة

المحرر الشهيد مازن فقهاء

وزراة الصحة: الشهيد "فقهاء "اغتيل من مسافة صفر

الاحتلال يؤجل تسليم جثمان الشهيد الأعرج حتى إشعار آخر

ابو ثريا

تشريح جثمان الشهيد ابو ثريا لإدانة اسرائيل امام محكمة الجنايات

الشهيد عطالله - ارشيف

الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية

عمر النايف

محكمة النقض البلغارية تقرر إستخراج جثمان الشهيد النايف واعادة التحقيق بظروف وفاته

عائلة الشهيد قتيبة زهران

عائلة شهيد من طولكرم تلتقط صورة سيلفي مع جثمان ابنها الشهيد والسبب افيخاي ادرعي

الأكثر قراءة اليوم

دخول شاحنات من الوقود والخضار المصري الى غزة عبر معبر رفح

﻿سيناء: أزمة الغذاء تتفاقم والجيش المصري يعلن المزيد من الخسائر

العمادي :قطر تساعد اسرائيل على تجنب الحرب واستجابت لطلبها بطرد العاروري

الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وينشر مزيد من القوات

الرئيس: اجريت فحوصات طبية والنتائج مطمئنة ويؤكد وجود التفاف دولي حول خطته

اسعار العملات مقابل الشيكل

مشاهد مؤلمة في واقعة تعذيب جديدة بمدارس ليبيا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الجبير

الجبير: وقف تمويل قطر لحماس "المتطرفة" سمح للحكومة بالسيطرة على غزة

سفارة اميركا - ارشيف

هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم

ميلادنوف - ارشيف

ميلادنوف:الجهاد يزداد قوة والمتطرفون قد يتسلمون الحكم بدلا عن حماس

غزة -ارشيفية

صحيفة: القاهرة لتخفيف الحصار عن غزة بموافقة اسرائيل ... ولو غضِب عباس

الرئيس عباس

الرئيس: اجريت فحوصات طبية والنتائج مطمئنة ويؤكد وجود التفاف دولي حول خطته

الاتصالات الفلسطينية