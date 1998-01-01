شيخ الأزهر : الفراعنة حكموا القدس 200 عام قبل مولد أجداد اليهود

القاهرة /وكالات/

قال د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، إننا مسئولون عن الشباب فى التعليم وفى الثقافة، منوها أن الشباب منذ 40 عاما لا يجد كتابا أو مجلة جيدة تزيده من الناحية الثقافية.

وأضاف الطيب، فى لقائه اليوم على الفضائية المصرية، أن الكتب والمراجع التى أرجع إليها فى القضية الفلسطينية متوفرة ولكنها غير معروفة لأن هناك أخلاء للساحة للغربان التى تنعق فقط، متسائلا: من المسئول عن دفن هذا التراث العظيم؟

وأشار إلى أن اليبوسيون العرب حكموا القدس قبل مولد أجداد اليهود بثلاثة آلاف عام، ثم حكمها الهكسوس 150 عاما، ثم الفراعنة المصريين 200 عام، ثم جاء بنوا إسرائيل مع سيدنا داوود وسليمان وحكموها 463 سنة فقط، ومن بعدهم الآشوريون ثماني سنوات، والبابليون 49 عاما، ثم الفرس 206، واليونانيون 166 عاما، والمكابيون 103 اعوام، والرومانييون 298 عاما، والفرس فى الإحتلال الثانى 14 سنة، والبيزنطيون 300 عام، والمسلمون قبل الصليبيين وبعدهم حتى الآن 1383 سنة.