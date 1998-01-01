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دخول شاحنات من الوقود والخضار المصري الى غزة عبر معبر رفح

الجمعة 23 فبراير 2018 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دخول شاحنات من الوقود والخضار المصري الى غزة عبر معبر رفح



رفح/سما/

بدأت شاحنات السولار اليوم الجمعة بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وأفادت المصادر، أنّه بدء قبل قليل دخول شاحنات السولار والخضار من بوابة معبر رفح لقطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت لـ "الحياة" اللندنية، تفاهمات جديدة بين مسؤولين مصريين ووفد حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الموجود في القاهرة منذ أسبوعين.

 وأشارت إلى أن مصر قررت خطوات للتخفيف عن غزة، بموافقة إسرائيل، وبالتنسيق مع "حماس"، ولو أغضبت الرئيس محمود عباس، وأوضحت أن مصر ستُصدّر إلى القطاع الكثير من السلع والبضائع في شكل شبه دائم ودوري عبر بوابة صلاح الدين، الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر، علماً أن السلطة ترفض إدخال البضائع عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه.

#الوقود المصري #رفح #غزة

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