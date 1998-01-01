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مستثنيا اسرائيل ..الجبير : إيران الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم

الجمعة 23 فبراير 2018 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستثنيا اسرائيل ..الجبير : إيران الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم



بروكسل/وكالات/

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، أمام "معهد ايغمونت البحثي" في بروكسل، إن إيران وحدها فقط هي الخطر الأوحد والأكبر على منطقة الشرق الاوسط والعالم.

وأضاف الجبير، أن إيران لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار، وتسعى لتقويض استقرار المنطقة من خلال "نشاطاتها السلبية".

واتهم وزير الخارجية السعودي إيران برعاية الإرهاب ودعمه، وبتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن ملف اليمن شائك ومعقد، والحرب فرضت ولم تكن خيارا نظرا لأن الحوثيين قوضوا أكثر من مرة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل.

وقال الجبير إن الحوثيين يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية ويهاجمون المدن ويقتلون المدنيين.

كذلك تطرق وزير الخارجية السعودي إلى العلاقات مع العراق، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها في جميع المجالات.

#الجبير #ايران #السعودية #اليمن

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