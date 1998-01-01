بدء تشريح جثمان الشهيد السراديح بمشاركة طبيب فلسطيني

القدس المحتلة / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى، ظهر اليوم الجمعة، بدء عملية تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عامًا) من مدينة أريحا، في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، بمشاركة طبيب فلسطيني.

وقالت الهيئة إن الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي يحضر عملية التشريح، حيث تم اختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن سلطات الاحتلال لم تحدد وقتا لتسليم جثمان الشهيد السراديح، وإن من المنتظر الحصول على النتائج الأولية للتشريح خلال الساعات المقبلة.