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إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 23 فبراير 2018 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح، بينهم طفل، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما لصالح مستوطني مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، والمنددة بإعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين وطفل، عالجتهم طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ميدانيا.

وأكد شتيوي أن قناصة مقنعون تمركزوا على الجبل المطل على الشارع المغلق، وأطلقوا الرصاص الحي جاه الشبان دون وقوع إصابات.

#إصابة

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