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اصابات خلال المواجهات المشتعلة بالضفة وغزة في جمعة الغضب الـ 12

الجمعة 23 فبراير 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات خلال المواجهات المشتعلة بالضفة وغزة في جمعة الغضب الـ 12



غزة/سما/

 أصيب 4 شبان بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه مسيرة وسط مدينة الخليل، فيما أصيب شابان بقنابل الغاز خلال المواجهات في قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب شابان بقنابل الغاز وشاب برصاص المطاطي خلال المواجهات في قرية بدرس غرب رام الله، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي، و٣ بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المستمرة على حاجز حوارة جنوب نابلس.

واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين والمشاركين في مسيرة مطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء في الخليل؛ واعتقلت عددًا من المشاركين بالمسيرة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من نقاط التماس في الضفة الغربية، عقب انتهاء صلاة الجمعة .

وتدور مواجهات بين جنود الاحتلال في هذه الأثناء في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بعد منع الاحتلال لمسيرة حاشدة من التوجه الى شارع الشهداء المغلق.

وأكدت مصادر محلية في الخليل أن جنود الاحتلال يطلقون بكثافة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق.

وتتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله .

في قطاع غزة، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة وخانيونس، خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة الـ 12 احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأفاد مصادر محلية، أن حشدا  من الشباب توجه عقب صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودي من شماله وحتى جنوبه للاشتباك مع جنود الاحتلال كما كل يوم جمعة، رغم التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية الكبيرة باستهدافهم.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي تجاه المواطنين شرق خانيونس ما أدى إلى إصابة شاب بصورة خطيرة، فيما أصيب آخر شرق غزة.

وانتشرت وحدة قناصة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس وشرق حي الشجاعية قرب مستوطنة "نحل عوز" استعداداً للتصدي للشبان المتظاهرين قرب السياج.

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