القاهرة: سفارة فلسطين تطمئن ذوي المسافرين العالقين في معبر رفح

القاهرة/سما/

طمأن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح أهالي الأخوات و الأخوة الذين غادروا معبر رفح مساء أمس باتجاه القاهرة.

وأضاف اللوح "أنهم قد وصلوا مدينة بير العبد و هم بخير وسالمين، و سوف يستمر السفير بمتابعة مسألة المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة مع الجانب المصري.

وشكر الجانب المصري على تعاونه مع السفارة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، و ضمان سلامة المسافرين على امتداد الطريق الدولي بين رفح و الاسماعيلية في الاتجاهين ، والعمل على سرعة عودتهم لغزة في الوقت المناسب .