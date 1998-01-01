مسيرة بلعين تندد باعلان ترامب المشؤوم

رام الله / سما /

انطلقت من وسط قرية بلعين اليوم الجمعة، مسيرة شعبية باتجاه الجدار العنصري الجديد بالقرب من منطقة ابو ليمون، وفاء للقدس وتنديدا بقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم عهد التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرة.

وقام المشاركون لدى وصولهم الجدار الجديد، بقرع بوابة الجدار وكتابة شعارات عليها وترديد الهتافات المنددة بالاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال الاسرائيلي قاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المقامة في هيكل الجدار العنصري.

وذكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين ان فعالية اليوم تأتي وفاء وانتصار للقدس وتنديدا بإعلان ترامب واستكارا لعملية اعدام الشاب ياسين السراديح من قبل جنود الاحتلال امس.

واستنكرت اللجنة على لسان منسقها الاعلامي راتب ابو رحمة، عملية اعتقال وتعذيب وقتل الشاب السراديح (33 عاما) من مدينة أريحا بدم بارد، محملة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتله بدم بارد.

كما ناشدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، فصائل العمل الوطني ونشطاء المقاومة الشعبية وابناء شعبنا للمشاركة في المسيرة المركزية يوم الجمعة المقبل احياء للذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين ودخولها العام الرابع عشر ضد الجدار والاستيطان والاحتلال.