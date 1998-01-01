جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرة بلعين تندد باعلان ترامب المشؤوم

الجمعة 23 فبراير 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انطلقت من وسط قرية بلعين اليوم الجمعة، مسيرة شعبية باتجاه الجدار العنصري الجديد بالقرب من منطقة ابو ليمون، وفاء  للقدس وتنديدا بقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم عهد التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرة.

وقام المشاركون لدى وصولهم الجدار الجديد، بقرع بوابة الجدار وكتابة شعارات عليها وترديد الهتافات المنددة بالاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال الاسرائيلي قاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المقامة في هيكل الجدار العنصري.    

وذكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين ان فعالية اليوم تأتي وفاء وانتصار للقدس  وتنديدا بإعلان ترامب واستكارا لعملية اعدام الشاب ياسين السراديح من قبل جنود الاحتلال امس.

واستنكرت اللجنة على لسان منسقها الاعلامي راتب ابو رحمة، عملية اعتقال وتعذيب وقتل الشاب السراديح (33 عاما) من مدينة أريحا بدم بارد، محملة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتله بدم بارد.

كما ناشدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، فصائل العمل الوطني  ونشطاء المقاومة الشعبية وابناء شعبنا للمشاركة في المسيرة المركزية يوم الجمعة المقبل احياء للذكرى الثالثة عشرة  لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين ودخولها العام الرابع عشر ضد الجدار والاستيطان والاحتلال.

#مسيرة #ترامب

أخبار ذات صلة

إضراب شامل في كافة المحافظات تنديدا باعلان ترامب و احتجاجا على زيارة بنس لساحة البراق

المصالحة - ارشيف

اجتماعات المصالحة في القاهرة تنتهي باعلان مبادئ عام حول المصالحة والانتخابات ومنظمة التحرير

المجلس المركزي

الرئيس: لا نأخذ تعليمات من أحد ونقول "لا" لأي كان وتلقينا عرضا باعلان ابو ديس عاصمة لنا

فتح لم تشارك..تظاهرة لللقوى الوطينة والاسلامية شمال غزة تندد باستمرار أزمة الكهرباء

"فتح" تندد بالسلوك القطري التركي تجاه السلطة الفلسطينية

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تندد بتصريحات السنوار وتعتبرها " اعتراف مذهل "

الأكثر قراءة اليوم

ما صحة ما يشاع حول صحة الرئيس الفلسطيني ؟

ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى

بالاسماء.. وزير الصحة يقرر عودة الموظفين الحرفيين لعملهم بغزة

﻿سيناء: أزمة الغذاء تتفاقم والجيش المصري يعلن المزيد من الخسائر

الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وينشر مزيد من القوات

مقتل نائب ابوبكر البغدادي في سوريا

أردوغان: علينا التفكير في تجريم الزنا مجددا

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف - ارشيف

الأمم المتحدة: أزمة غزة قد تمهد الطريق للمتطرفين لاستلام الحكم بدلا عن حماس

مواجهات- ارشيف

اصابات خلال المواجهات المشتعلة بالضفة وغزة في جمعة الغضب الـ 12

غزة -ارشيفية

صحيفة: القاهرة لتخفيف الحصار عن غزة بموافقة اسرائيل ... ولو غضِب عباس

الرئيس عباس

الرئيس: اجريت فحوصات طبية والنتائج مطمئنة ويؤكد وجود التفاف دولي حول خطته

وفد حماس في القاهرة

صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

الاتصالات الفلسطينية