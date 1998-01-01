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اصابة 3 مواطنين في مواجهات جنوب نابلس

الجمعة 23 فبراير 2018 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب ثلاثة شبان بجروح واختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا وحاجز حوارة جنوب نابلس.

وقال احمد جبريل مسؤول الهلال الاحمر الفلسطينى في نابلس ، إن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات، اثنين منهم بالرصاص المطاطي، وآخر بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في قرية بيتا.

وقال مراسلنا في نابلس إن حريقا اندلع في أحد المخازن التجارية بالقرب من حسبة بيتا خلال المواجهات مع الاحتلال، وان طواقم الدفاع المدني وصلت إلى المكان وتحاول السيطرة على النيران.

وعلى حاجز حوارة جنوب نابلس شارك مئات المواطنين في مسيرة جماهيرية دعت إليها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الـ49 لانطلاقتها.

وانطلقت المسيرة من شارع القدس باتجاه حاجز حوارة حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي اتجاه المشاركين بالمسيرة.

#اصابة

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