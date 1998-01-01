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الخليل: مواجهات مع الاحتلال عقب قمع مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

الجمعة 23 فبراير 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة من الخليل بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي بعنوان: "جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف" ما ادى الى اندلاع مواجهات.

وذكر مراسلنا، ان هذه الفعالية التي دعها اليها تجمع شباب ضد الاستيطان في مدينة الخليل، بحضور عدد من اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان، ومتضامنين اجانب ونشطاء سلام اسرائيليين، انطلقت من مسجد علي بكا، وصولا الى ساحة البلدية في البلدة القديمة.

وقال منسق شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، "ان قوات الاحتلال منعت المشاركين في هذه الفعالية من الوصول الى الحرم الابراهيمي الشريف"، مشيرا الى ان هذه الفعالية تأتي في سياق الحملة الدولية وسياسة التجمع لفضح الممارسات الاسرائيلية في المحافل الدولية".

ورفع المشاركون في هذه الفعالية السلمية، الصور واليافطات المنددة بالسياسة الاستيطانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وطالبوا بفتح شارع الشهداء ورفع الاغلاق عن البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأشار المراسل الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال تركزت في منطقة باب الزاوية وشارع الشلالة، اطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المشاركين، دون ان يبلغ عن اصابات.

#الاحتلال

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