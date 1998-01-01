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إحصائية: 213 شهيدا من الحركة الأسيرة ولا ملاحقة قانونية

الجمعة 23 فبراير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية: 213 شهيدا من الحركة الأسيرة ولا ملاحقة قانونية



الضفة المحتلة / سما /

كشفت إحصائية أصدرها نادي الأسير الفلسطيني انه منذ عام 1967 بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 213 شهيداً فلسطينياً وذلك عقب استشهاد الأسير ياسين عمر السراديح فجر الأمس. وقال النادي في بيان له ان من بين الأسرى الشهداء (72) أسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب إضافة إلى (59) أسيرا نتيجة الإهمال الطبي.

كما استشهد (75) أسيراً نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة إضافة لـ(7) أسرى استشهدوا بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات.

و تنتهج سلطات الاحتلال حسب نادي الاسير سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى والجرحى بالإضافة إلى الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالتهم الصحية.

وحسب إحصائية النادي وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (1200) أسير منهم (19) أسيراً يقبعون في عيادة "سجن الرملة"غالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة كما يعاني أكثر من (25) أسيراً فلسطينيا من السرطان إضافة لمعاناة أسيرين من مرض الكبد الوبائي.

#إحصائية

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