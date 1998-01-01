جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس : إسرائيل تلزم المسافرين بعدم العودة إلى غزة قبل عام

الجمعة 23 فبراير 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : إسرائيل تلزم المسافرين بعدم العودة إلى غزة قبل عام



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية شددت من قيود السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" في الأشهر الأخيرة وباتت تلزم المسافرين بالتوقيع على أوراق كتعهد بعدم العودة للقطاع قبل عام من موعد سفرهم.

ونشرت الصحيفة تقريراً مطولاً عن القيود الإسرائيلية التي تفرضها على المسافرين من قطاع غزة إلى دول الخارج عبر جسر الكرامة. مشيرةً في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد المسافرين بسبب المنع الأمني المتكرر لعدد كبير منهم.

وأشارت الصحيفة إلى العديد من الحالات التي وافقت إسرائيل على سفرها من غزة بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة قبل عام. معتبرةً ما يجري يقوض الحقوق الأساسية للفلسطينيين وهو الأمر ذاته الذي تعتبره السلطة الفلسطينية في ظل هذه القيود.

وتطرقت الصحيفة إلى أن إسرائيل أجبرت 4 قاصرين على التوقيع على التعهد ذاته، وهو الأمر الذي آثار مؤسسات حقوقية واعتبرته عملا باطلا، خاصةً وأنه تم التوقيع على ذلك التعهد بدون حضور ولي الأمر أو الوصي عليهم.

وتقول الصحيفة إنه منذ عام 1997 تمنع إسرائيل سكان القطاع من السفر بدون تصاريح خاصة، كجزء من سلسلة القيود التي فرضتها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، ما أدى إلى الفصل التدريجي بين غزة والضفة. مشيرةً إلى أنه منذ عام 2007 تم منع حركة السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" واقتصر فقط الأمر على الحالات الإنسانية مثل المرضى وأهالي الأسرى.

#إسرائيل #مسافرين #غزة #ايرز

أخبار ذات صلة

معبر ايرز

سلطات الاحتلال تجبر المسافرين عبر ايرز على عدم العودة لغزة لمدة سنة

بالأسماء: كشف المسافرين عبر معبر رفح الاثنين

معبر رفح

بالأسماء.. ملحق كشف المسافرين الاثنين عبر معبر رفح

معبر رفح -ارشيفية

بالأسماء: كشف المسافرين ليوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح

معبر رفح -ارشيفية

الداخلية تنشر كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح

معبر رفح - ارشيف

صور: فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين

الأكثر قراءة اليوم

ما صحة ما يشاع حول صحة الرئيس الفلسطيني ؟

ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى

بالاسماء.. وزير الصحة يقرر عودة الموظفين الحرفيين لعملهم بغزة

﻿سيناء: أزمة الغذاء تتفاقم والجيش المصري يعلن المزيد من الخسائر

الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وينشر مزيد من القوات

مقتل نائب ابوبكر البغدادي في سوريا

أردوغان: علينا التفكير في تجريم الزنا مجددا

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف - ارشيف

الأمم المتحدة: أزمة غزة قد تمهد الطريق للمتطرفين لاستلام الحكم بدلا عن حماس

مواجهات- ارشيف

اصابات خلال المواجهات المشتعلة بالضفة وغزة في جمعة الغضب الـ 12

غزة -ارشيفية

صحيفة: القاهرة لتخفيف الحصار عن غزة بموافقة اسرائيل ... ولو غضِب عباس

الرئيس عباس

الرئيس: اجريت فحوصات طبية والنتائج مطمئنة ويؤكد وجود التفاف دولي حول خطته

وفد حماس في القاهرة

صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

الاتصالات الفلسطينية