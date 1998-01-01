الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة وينشر مزيد من القوات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية العاشرة، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة بعد حادثة "تفجير العلم" يوم السبت الماضي، وأنه نشر مزيدا من القوات على طول الحدود.

وبحسب القناة، فإن الجيش يتخوف من اقتراب المتظاهرين أكثر قرب الجدار واستغلال ذلك لمحاولة زرع عبوات ناسفة أخرى. مشيرةً إلى أن هناك تقديرات عسكرية بأن يكون عدد المتظاهرين كبيراً هذا اليوم.

وأوضحت القناة أن زرع العبوة في الحادثة الماضية تم يوم الجمعة، وفي يوم السبت وقعت عملية التفجير التي نفذها عناصر من لجان المقاومة، بحسب مزاعم جيش الاحتلال.