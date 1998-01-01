نابلس: الشرطة تقبض على شخصين يشتبه بهما بسرقة منزلين

نابلس / سما /

القت الشرطة اليوم الخميس، القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة منزلين، أحد هذه المنازل سرق منه خزنة احتوت على مبلغ مالي (5000) دينار ومصاغ ذهبي في نابلس.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة ومن خلال متابعتها لأحد المشتبه بهم بسرقة أحد المنازل في مدينة نابلس القت القبض على المشتبه به وشخص آخر عندما حاولا سرقة منزل والدخول اليه عن طريق خلع القرميد الملاصق للسطح والدخول الى المنزل من اجل سرقته.

وأوضح البيان أن المباحث العامة قامت بجمع الأدلة والبحث والتحري ومعاينة مسرح الجريمة حيث تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص على ضوء تقديم إحدى المواطنات شكوى عن سرقة مبلغ 5000 دينار أردني ومصاغ ذهبي مكون من ستة خواتم وعدد من الاساور الذهبية كانت موجودة داخل الخزنة في حجرة النوم الخاصة بها.

وذكر البيان ان الشرطة باشرت بالبحث والتحري ومتابعة محلات بيع الذهب في المدينة حتى تطابقت بعض المسروقات بحوزة أحد المشتبه بهم أثناء محاولته بيع جزء من المصاغ الذهبي .

وأكد البيان توقيف المشتبه بهما وإحالتهما الى النيابة العامة للاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.