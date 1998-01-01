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توتي: صلاح سيقود ليفربول للفوز بدوري الأبطال

الخميس 22 فبراير 2018 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتي: صلاح سيقود ليفربول للفوز بدوري الأبطال



وكالات / سما /

أكال فرانشيسكو توتي أسطورة روما بالمديح على زميله السابق محمد صلاح مهاجم ليفربول بعد المستوى المميز الذي يقدمه النجم المصري في ملعب أنفيلد رود.

وخطف صلاح الأضواء في الموسم الحالي وتألق بشكل ملفت مع ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

ويرى توتي أن صلاح أصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهو قادر على قيادة فريقه للفوز بلقب دوري الأبطال رغم أن ليفربول ليس مؤهلاً لإحراز اللقب.

وقال توتي في تصريحات لوسائل الإعلام “لست مندهشاً من تألقه، يقوم بكل شيء بشكل صحيح، يتدرب ويعمل بجد، ويستمتع لمدربه، ودائماً يبحث عن التطور”.

وتابع “إنه واحد من نوعية اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي مباراة، لذلك لا يمكن استبعاد ليفربول من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا”.

 

وأنهى توتي حديثه “هناك أندية أكثر تكاملاً من ليفربول، لكن عندما يكون لديك لاعب مثل محمد صلاح، فإنه يوحي لك بأن كل شيء ممكن”.

يذكر أن محمد صلاح لعب لمدة موسمين مع توتي وكان سبباً في جلوس الأخير على دكة البدلاء في نهاية مسيرته الاحترافية.
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#توتي #دوري الأبطال

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