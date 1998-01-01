كورتوا مازال يريد الانتقال إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

نفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الخميس، الأخبار التي تداولتها بعض الصحف العالمية، التي أعلنت عن عدم رغبة تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف القادم.

وقالت التقارير الإسبانية، أن كورتوا ما زال يريد الانضمام إلى ريال مدريد الفترة القادم، بسبب رغبة أسرته في الانتقال والعيش في العاصمة الإسبانية مدريد مرةً أخرى.

وتمت إعارة كورتوا من قبل نادي الأصلي تشيلسي إلى أتليتيكو مدريد الإسباني من عام 2011 إلى عام 2012.

وتألق كورتوا خلال هذه المواسم مع أتليتيكو مدريد وظهر في 111 لقاء، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 أمام الغريم والجار ريال مدريد.

واربتط ريال مدريد بالتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، ولكن يبقى ديفيد دي خيا الهدف الأول للنادي الملكي.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم حراسة المرمى الفترة القادم، خصوصاً بعد أداء حارسه كيلور نافاس المهتز هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من سوء النتائج في الكثير من المباريات، خصوصاً على المستوى المحلي بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن، وخروجه من كأس الملك على حساب ليجانيس من الدور ربع النهائي.