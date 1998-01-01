جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كورتوا مازال يريد الانتقال إلى ريال مدريد

الخميس 22 فبراير 2018 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا مازال يريد الانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

نفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الخميس، الأخبار التي تداولتها بعض الصحف العالمية، التي أعلنت عن عدم رغبة تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف القادم.

وقالت التقارير الإسبانية، أن كورتوا ما زال يريد الانضمام إلى ريال مدريد الفترة القادم، بسبب رغبة أسرته في الانتقال والعيش في العاصمة الإسبانية مدريد مرةً أخرى.

وتمت إعارة كورتوا من قبل نادي الأصلي تشيلسي إلى أتليتيكو مدريد الإسباني من عام 2011 إلى عام 2012.

وتألق كورتوا خلال هذه المواسم مع أتليتيكو مدريد وظهر في 111 لقاء، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 أمام الغريم والجار ريال مدريد.

واربتط ريال مدريد بالتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، ولكن يبقى ديفيد دي خيا الهدف الأول للنادي الملكي.

 

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم حراسة المرمى الفترة القادم، خصوصاً بعد أداء حارسه كيلور نافاس المهتز هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من سوء النتائج في الكثير من المباريات، خصوصاً على المستوى المحلي بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن، وخروجه من كأس الملك على حساب ليجانيس من الدور ربع النهائي.

#كورتوا

أخبار ذات صلة

نيمار يوضح ما يريد فعله قبل الانتقال إلى ريال مدريد

كورتوا يُشجع ريال مدريد على طلب التعاقد معه

إبراهيموفيتش يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

ريال مدريد يريد فيدال مجددا

ريال مدريد لا يريد القدوم مبكراً إلى المغرب

Pierre-Emerick-Aubameyang-2014415

زين الدين زيدان لا يريد أوباميانج في ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس ناقشت تشكيل حكومة انقاذ وطني لكنها لم تتخذ خطوات عملية لهذه الاسباب

شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

استشهاد الشاب ياسين السراديح بعد تعرضه للضرب خلال اعتقاله فجرا

وصول مقاتلة الجيل الخامس الروسية إلى سوريا

صحيفة: تسجيلات صوتية مكّنت من تحقيق تقدم كبير في قضية فساد نتنياهو

محمد يوسف الوحيدي يكتب عن مصير "الاونروا" ..الجنة بدون ناس ..!!

المئات من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية

الأخبار الرئيسية

وفد حماس في القاهرة

صور: وفد ثالث من قيادة حركة حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة

حرب غزة -ارشيفية

رئيس أميركا الأسبق كارتر يحذر من عواقب كارثية لحرب وشيكة تخطط لها اسرائيل على غزة

اسرى لدى القسام

ليبرمان يكشف : اتصالات سرية من وراء الكواليس لتبادل أسرى

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

معبر ايرز

بالأسماء.. التجار من قطاع غزة الحاصلين على التصاريح الإسرائيلية

الاتصالات الفلسطينية